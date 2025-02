Handys an Schulen: Was Wien jetzt plant

In Wien lud Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos)dagegen zu einem Rat aus Expertinnen und Experten, um gemeinsam Lösungen im Umgang mit Smartphones oder Smartwatches im Schulalltag zu erarbeiten. "Die bildungswissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Das Handy ist ein echter Konzentrationskiller im Klassenzimmer", sagt Wiederkehr dazu. In Volks- und Mittelschulen werde es deshalb für alle Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts und in den Pausen klare Regeln für den Umgang mit Handys geben.