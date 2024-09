Sind sie für ein Handyverbot an Schulen?

PRO:

Die Nachrichten zischen hin und her, die Kommunikation ist in vollem Gange. Dass da vorne jemand unterrichtet, ist vielen völlig egal.

Kinder und Jugendliche sind, je nach Alter, vier bis acht Stunden in der Schule. Dort geht es um wesentlich mehr als Inhalte und Tests. Es geht um Sozialkompetenz, ein respektvolles Miteinander und geschützte Räume. Smartphones funken da auf mehrere Arten dazwischen. Alleine das Ding an sich ist ein Statussymbol. Was, du hast nicht das neueste Apfel-Modell? Cringe! Und was in Chats und Foren an Mobbing und Ausgrenzung passiert, ist schlimm für viele, wenige treibt es sogar in den Suizid.

Diese Stunden, in denen Kinder und Jugendliche als Klasse, als Einheit funktionieren sollen, könnten doch als Verschnaufpause gesehen werden. Wenn technische Geräte in den Unterricht integriert werden, geht das über Schultablets, PCs und Whiteboards, Möglichkeiten sind da.

Die Umsetzung ist einfach: Das Handy kommt vor Unterrichtsbeginn in den Spind und bleibt dort, bis der Schultag vorbei ist. Danach gibt es zig Möglichkeiten, sich virtuell über den Tag auszutauschen, Snaps zu verschicken oder Storys zu liken. Egal, welche Studien man nimmt, welche Expertinnen man fragt – alle sind sich einig: Das Suchtpotenzial sozialer Medien ist enorm, rational ist da wenig auszurichten. Verbote sind immer mau, schön wär’s, wären alle einsichtig. Im Falle von Handys an Schulen zeigt sich: Ist nicht so. Also müssen Erwachsene Verantwortung übernehmen. Ungut, aber wichtig.

Claudia Stelzel-Pröll, Redakteurin OÖ