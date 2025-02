Handyverbot an Volksschulen in Niederösterreich gefordert

In Kärnten gilt seit voriger Woche ein Handyverbot an Volksschulen. Den entsprechenden Erlass hat Kärntens Bildungsreferent Daniel Fellner an die Volksschulen geschickt. Handys werden demnach als "den Schulbetrieb störende Geräte" eingestuft. Während der Unterrichtszeit sollen die Geräte geeignet verwahrt werden. Auch in der Steiermark wird bereits an einem entsprechenden Erlass gearbeitet. Hier soll das Handyverbot während des Unterrichts bis zur 7. Schulstufe gelten.

Nun fordern die Neos auch in Niederösterreich eine verpflichtende Regelung. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler, die über ein Mobiltelefon verfügen, das Gerät künftig vor Unterrichtsbeginn abgeben und es erst beim Verlassen des Schulgebäudes wieder zurückbekommen.