Konzentrationskiller Smartphone: Handyverbot an Schulen?

Und wie sehen das die Lehrer? Das Wiener Gymnasium Wasagasse war eine der ersten Schulen, in der Unterstufen-Schüler Handyverbot bekamen. Mittlerweile sind dort auch während der Wintersportwochen Smartphones tabu. Statt am Bildschirm sitzen die Kinder am Abend bei Gesellschaftsspielen zusammen.

Was Direktor Johannes Bauer auffällt: „Jugendliche können sich immer weniger auf komplexe Aufgabenstellungen konzentrieren. Wenn ich in einer halben Stunde zehn Mal unterbrochen werde, weil zum Beispiel das Handy vibriert, nimmt es mir logischerweise die Freude daran, mich in komplexe Sachverhalte zu vertiefen.“

Auch am BORG Mistelbach klingelt kein Handy mehr, wie Direktorin Isabella Zins – sie ist auch Sprecherin der AHS-Direktoren – erläutert: „Wir haben Handyboxen in der Klasse. Darin müssen die Schüler ihre Smartphones verstauen. Diese Regelung haben wir im Schulgemeinschaftsausschuss beschlossen.“ Als „Schutz vor Selbstablenkung“: Seit das so gehandhabt wird, gebe es kein störendes Läuten mehr. Werden sie im Unterricht benötigt, werden sie aus den Boxen geholt.