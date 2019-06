Wisch und weg: Wie uns das Handy in der Hand hat

Ob eine WhatsApp-Nachricht, ein Tweet, eine Story auf Instagram, ein Post auf Facebook oder ein Snap: Sie alle sind winzige Einheiten, die innerhalb von Sekunden in unseren Timelines und Newsfeeds an unseren Augen und Gehirnen vorbeisausen. Wir haben also gelernt, uns sehr schnell auf neue Inhalte, Abwechslung und Überraschungen einzustellen. Ein kultureller Wandel oder eine neue Form der Sucht? Oder beides?

Ungeahnte Folgen

Es ist jedenfalls bezeichnend, dass ausgerechnet jener Mann, der den „Like“-Button auf Facebook erfunden hat, im Jahr 2017 eine Warnung ausgesprochen hat. Justin Rosenstein ließ die Welt über den Guardian wissen, dass er bereut. Es sei bedauerlicherweise so, dass Menschen häufig Dinge in der allerbesten Absicht entwickeln würden, die dann unbeabsichtigte, negative Konsequenzen hätten. Und nicht nur bereue er seine Erfindung, er fühle sich auch selbst von ihr in Besitz genommen. Rosenstein gab zu, dass er seinen eigenen Snapchat-Account blockiert und eine Art Schranke auf dem Smartphone installiert hat, die es ihm nicht mehr erlaubt, neue Apps herunterzuladen.

Wisch, Klick, Like

Aza Raskin, Mitgründer der „ Time Well Spent“-Bewegung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Bewusstsein für Zeit und Nutzung in der digitalen Welt zu schaffen, spricht davon, dass Smartphones unsere Fähigkeit zur Selbstregulierung überwältigt haben. Es kursieren unzählige Berichte darüber, dass das ständige Wischen, Klicken und Liken uns längst süchtig gemacht habe.