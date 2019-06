Was zu viel Smartphone mit unserem Gehirn macht

In einer Aufgabe oder Tätigkeit völlig aufzugehen – Psychologen sprechen vom „Flow“ – das gelingt nur ohne Ablenkungen. Lalouschek empfiehlt daher „möglichst viele Phasen, wo man sich idealerweise nur auf eine Tätigkeit konzentriert.“ Das Wichtigste sei, dass man die Gestaltung seines Tages wieder selbst in die Hand nimmt. Wenn Apps zur Reduzierung von Handykonsum und Ablenkungen beitragen, könnten sie tatsächlich eine Hilfe sein. Dann sollte es aber auch die letzte App sein, die man installiert. Oder: Man übt sich in langsamer Entwöhnung. Das ist wie mit Süßigkeiten, beschreibt eine neuerdings Instagram-abstinente Vertreterin der „Generation Millennials“: „Wenn man sie sich mal abgewöhnt hat, gehen sie einem nicht mehr ab.“