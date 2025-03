Mehrere Online-Plattformen wie Wahlkabine.at helfen Wählerinnen und Wählern bei der Wien-Wahl dabei, ihre politischen Positionen mit den Standpunkten der kandidierenden Parteien abzugleichen und somit eine passende Entscheidung zu treffen. So funktionieren die Online-Wahlhelfer.

Wahlkabine.at: So funktioniert der Online-Wahlhelfer

Wahlkabine.at gehört zu den bekanntesten Wahlentscheidungshilfen und kann als österreichisches Pendant zum deutschen Wahl-O-Mat gesehen werden.

Durch die Beantwortung von etwa 25 Fragen zu aktuellen politischen Themen erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine Übersicht darüber, mit welchen Parteien die größten Übereinstimmungen bestehen. So analysiert das System hinter Wahlkabine.at in 4 Schritten, welche Partei am besten zu einem passt bei der Wien-Wahl: