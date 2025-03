In den ersten Umfragen zeichnet sich bereits ein relativ klares Bild ab. Ob das so bleibt, wird in der sogenannten "Sonntagsumfrage" – die nun kontinuierlich bis zur Wahl an den Sonntagen aktualisiert wird – erörtert. So schneiden die zur Wien-Wahl antretenden Parteien SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos, FPÖ, KPÖ und das Team HC Strache derzeit ab: