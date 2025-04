In einem ersten Schritt werden die Grundmandate für jeden der 17 Wiener Wahlkreise vergeben. Die Anzahl der zu vergebenden Mandate je Wahlkreis wird auf Basis der dort ansässigen Staatsbürger kalkuliert.

Damit eine Partei ein Mandat in einem Wahlkreis bekommt, muss sie im Wahlkreis mehr Stimmen als die Wahlzahl erreichen. Erhält eine Partei in einem Wahlkreis doppelt so viele Stimmen wie die Wahlzahl, bekommt sie zwei Mandate usw. ...

Wie die Wahlzahl ermittelt wird, erfahren Sie im Detail in diesem Artikel.