KPÖ und Links: "SPÖ ruht sich auf dem Mythos der lebenswerten Stadt aus"

Für immer mehr Menschen gehe sich das Leben in Wien finanziell kaum, beziehungsweise nicht mehr aus, ein Fünftel der Bevölkerung sei armutsgefährdet. Tendenz steigend. Die Spitzenkandidatin spricht dabei auch das Kernthema der KPÖ an: Leistbares Wohnen.

"Vernachlässigung im Wohnbau"

"Die Jahrzehnte der Vernachlässigung im neuen Wohnbau rächen sich jetzt. Wiener Wohnen verwaltet die Bestände der Gemeindebauten mehr schlecht als recht", so Urbanic. Die Liste an Themen lasse sich weiter fortführen. Fest stehe, dass man eine "glaubwürdige und laute Stimme für ganz Wien" sein wolle, ergänzte Adensamer, die auf Platz zwei kandidiert. Bereits 2020 waren die Partei Links und die KPÖ gemeinsam zur Wien-Wahl angetreten und sind in 15 Bezirksvertretungen mit 23 Mandaten vertreten.

"Wir freuen uns, dass es wieder gelungen ist, linke Kräfte zu bündeln und einen schlagkräftigen Antritt zu formen", so Adensamer. "In Zeiten wie diesen ist der Einsatz für eine lebenswerte Stadt für alle in Wien wichtiger denn je." Die Spitzenkandidatinnen üben zudem Kritik am "regelmäßig herbei geschriebenen 'Duell um Wien'", das von den tatsächlichen Missständen in der Stadt nur ablenken würde. "Deshalb braucht es nach der Wahl eine neue Kraft im Wiener Landtag und in den Bezirksvertretungen, auf die sich die Menschen verlassen können", sagte Adensamer.