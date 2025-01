Sorge vor FPÖ-Regierung: Wien wählt jetzt doch schon am 27. April

Die Zweite Republik stehe vor einer Zeitenwende, da erstmals ein FPÖ-Politiker ins Bundeskanzleramt einziehen könne, sagte Ludwig. "In Wien sind wir ein Gegenmodell zu dem, was auf Bundesebene geschieht." Man wolle keinen monatelangen Wahlkampf in der Stadt, sondern noch vor dem Sommer klare Verhältnisse, so der Bürgermeister.