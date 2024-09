"Wir gehen am Zahnfleisch": Immer weniger Kassenärzte in Wien

„Dass die Wahlärzte so rasant steigen, führt zu einer stärkeren Belastung des Mittelstandes , da man für kürzere Wartezeiten privat in die Tasche greifen muss“, sagt Ingrid Korosec , Gesundheitssprecherin der Wiener ÖVP, und wünscht sich eine „Revolution im Kassensystem“.

Auch im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) beobachtet man die Lage mit Sorge. Vor zehn Jahren seien 900 Einwohner auf einen Kassenarzt gekommen, nun seien es 1.200 Einwohner. Um dieselbe Dichte an niedergelassenen Kassenärzten zu haben wie noch vor zehn Jahren, bräuchte alleine Wien 600 Kassenärzte zusätzlich. Dadurch verlagert sich vieles in die Spitäler. Mit der Folge, dass die Belastung für das Personal in den Ambulanzen höher und die Wartezeit für die Patienten länger werden.

Allerdings könne man Förderungen bereitstellen. Für die Schaffung einer Primärversorgungseinheit (PVE) gebe es etwa 150.000 Euro, bei Kinderärzten werden Nacht- und Wochenenddienste vom Land mitfinanziert. 17 PVE und acht Kinder-PVE konnten in den vergangenen fünf Jahren schon geschaffen werden, 18 (davon drei Kinder-PVE) seien bereits in Umsetzung bzw. im Invertragnahme-Prozess.

Die Wiener Ärztekammer und die ÖGK haben indes ein Pilotprojekt ins Leben gerufen – sogenannte „Pop-Up“-Praxen. In je einer Allgemeinmedizinpraxis im 15. und 23. Bezirk sollen mehrere Ärzte gemeinsam eine Ordination bespielen. Gehofft wird, dass Mediziner dadurch zur Übernahme einer eigenen Kassenpraxis motiviert werden.

Keine rosige Zukunft

Das Problem wird sich jedenfalls nicht in Luft auflösen. In den kommenden zwölf Jahren werden 17.376 Ärztinnen und Ärzte in Pension gehen. Laut Prognosen des Rechnungshofs werden in zehn Jahren rund 18.500 Personen ein Medizinstudium beginnen; rund 15.000 davon werden es beenden. Rund 30 Prozent werden aber keinen ärztlichen Beruf ergreifen, weil sie in die Privatwirtschaft oder in die Forschung gehen.

Während also 17.000 in Pension gehen, werden nur 10.000 Ärztinnen und Ärzte nachkommen. Demnach würden in Zukunft 7.000 Mediziner fehlen. Das ist in etwa die Summe aller Kassenärzte in ganz Österreich.