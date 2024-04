AKH: Starb Patientin, weil Arzt während OP zu Vorlesung ging?

Ende 2022 wurde die Niederösterreicherin Gerlinde Wendl nach viermonatigem Aufenthalt vom LKH Hainburg in das Wiener AKH überstellt. Die 55-Jährige hatte eine riesige offene Stelle im Bereich Rücken und Gesäß, einen so genannten Dekubitalulkus. Ihr sollte eine Art Lappen eingebaut werden - eine "extrem seltene und sehr anspruchsvolle Operation", wie es in der Anzeige von Anwalt Stefan Traxler im Namen von Wendls vier Töchtern heißt. Auch sei die Wunde von Keimen befallen gewesen, eine Operation deshalb hochriskant.