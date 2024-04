Bundeskriminalamt: Triathlon-Staatsmeister vor Karrieresprung

Favorisiert wurde eigentlich erneut Dieter Csefan, zuständig für Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt und mitbeteiligt an der Sicherstellung des Ibiza-Videos in einer Steckdose in Niederösterreich. Er galt auch als Favorit von BK-Chef Andreas Holzer. Interne Dissonanzen dürften ihn allerdings ebenso den Job gekostet haben wie ein fehlendes Jus-Studium. Dies war zwar einst Voraussetzung für Spitzenjobs in der Exekutive, wurde aber etwa bei der Bestellung von Holzer ebenso ignoriert wie bei der Besetzung des DSN-Leiters mit Omar Haijawi-Pircher.

Marousek ist jedenfalls gelernter Jurist und der bisherige Leiter der Abteilung 4 (Kriminalanalyse, -Statistik, -Prävention) im Bundeskriminalamt. "Dieser Job ist ausgesprochen spannend, interessant, teilweise fordernd aber macht mir trotz aller Höhen und Tiefen sehr viel Spaß", erklärt er auf seiner Homepage. Weiters heißt es dort: "Es gibt nur ein Gas - vollgas. Nicht nur während dem Wettkampf gibt Paul alles. Auch privat ist er ein echter Überflieger." Der Akademiker ist Teil einer Patchworkfamilie mit drei Kindern.

Das Bundeskriminalamt ließ eine Anfrage zu der Postenbesetzung jedenfalls bisher unbeantwortet.

Auch in einem weiteren wichtigen Job gibt es Änderungen. Reinhard Zimmermann übergab vergangene Woche offiziell seinen Posten als Chef der mächtigen Polizeigewerkschaft, der FCG-Mann wird stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Martin Heinzl (FCG) wurde in der Karwoche zu seinem Nachfolger ernannt.

Dieser betont: „Mein großer Dank gilt Reinhard Zimmermann für die langjährige, erfolgreiche Vorsitzführung in der Polizeigewerkschaft, und wir wünschen ihm für seinen neuen Aufgabenbereich alles Gute und viel Erfolg. Als neuer Vorsitzender bin ich mir der großen Verantwortung und des Auftrages bewusst, das Beste für unsere Polizistinnen und Polizisten zu erreichen. Wir müssen unter anderem die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessern und somit den Polizeiberuf sowohl für das bestehende Personal als auch für Neuaufnahmen attraktiver gestalten.“ Sein Ziel sind auch Verbesserungen im Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht.