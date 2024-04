Wien: Wie gefährlich ist die Bundeshauptstadt wirklich?

Fest steht, dass es keine Zeit ohne Terrorangst in Wien gab: In den 1970ern wurden der Anschlag die OPEC durchgeführt, im folgenden Jahrzehnt folgten die Ermordung von Stadtrat Heinz Nittel in Hietzing, der Angriff auf die Synagoge in der Wiener Innenstadt und der Terroranschlag auf den Flughafen Wien-Schwechat. Man fürchtete sich vor der RAF und in den 1990ern vor den Briefbomben der Bajuwarischen Befreiungsarmee, die nur aus Franz Fuchs bestand.

Zurückgegangen sind die Tötungsdelikte. „Heute fallen jährlich an die 20 bis 24 Morde, meist Beziehungsdelikte an“, so Edelbacher, „zu meiner Zeit ab es noch Morde im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität. 1986 bis 2002 gab es etwa 40 bis 50 Morde pro Jahr in Wien. In Österreich war die Belastung etwa dreimal so hoch.“

Serienmörder, Schießereien und mehr Gewalt

Auch Serienmörder trieben ihr Unwesen: In den 80ern töteten die Lainzer Mordschwestern rund 50 Patienten. Elfriede Blauensteiner, wohnhaft am Margaretener Hundsturm, nahm reihenweise Pensionisten das Leben. In den 1990ern eskalierte ein Diebstahl in der Wollzeile bis hin zu einer Schießerei nahe des Matzleinsdorfer Platzes. Am Ende waren drei Menschen tot. Ebensoviele Opfer gab es bei Morden der Ostmafia in den 90ern in der Innenstadt, verübt mit Scorpion-MPs.

„Jede Zeit hat andere Formen der Kriminalität, dazu kommen noch Bevölkerungszahl und Demografie. Vor 40 Jahren hatte Wien knapp 1,6 Millionen Einwohner, für die Ausländerkriminalität waren hauptsächlich jugoslawische Tätergruppen verantwortlich“, sagt Geiger. „Die Mordkriminalität war mehr als doppelt so hoch wie heute, Bankraub mit ähnlichen Fallzahlen und verbunden mit Schießereien eine Herausforderung. Ab 1989 durch den Fall des Eisernen Vorhanges kam es zu Laden- und Autodiebstählen durch ungarische und polnische Täter.“

Forscht man nach Zahlen und Statistik, ergeben sich Überraschungen. So wurden in den 1970ern durchschnittlich 40.000 Österreicher wegen Gewaltdelikten verurteilt, heute sind es rund 7.000. Selbst langgediente Polizisten zeigen sich überrascht über die Frage, welche Landeshauptstadt in Österreich momentan die gefährlichste ist. Denn rechnet man die Deliktzahlen auf die Bevölkerung um, dann liegt Wien laut dem letzten Sicherheitsbericht nur auf dem dritten Platz – hinter Salzburg und Innsbruck.