Ernst Geiger: Vom Kriminalisten zum Krimiautor

Sie sind ja selbst Vater einer Tochter. Wir haben Mitte September bisher 21 Frauenmorde. Ist Österreich ein gefährliches Land für Frauen?

Nein, überhaupt nicht. Diese Zahlen werden immer sehr einseitig dargestellt. In meiner Zeit als Leiter der Mordkommission waren allein in Wien 40 bis 50 vollendete Tötungsdelikte, heute gibt es so viele in ganz Österreich. Es gab Sexualmorde, Raubmorde, viele Morde an älteren Personen oder Homosexuellen. Solche Mordfälle gibt es heute praktisch nicht mehr. Übrig geblieben sind die Beziehungsmorde, die von der Zahl her auch etwas weniger sind als früher. Bei den 21 Frauenmorden, sind auch sogenannte erweiterte Selbstmorde dabei, echte Frauenmorde waren es 17.

Sind Sie eigentlich ein Krimi-Fan? Schauen Sie am Sonntag den Tatort im Fernsehen?

Ich mag eigentlich gar keine Krimis. Ich habe eben in 40 Jahren in tiefere Abgründe geschaut als jeder Kriminalschriftsteller. Aber ich bewundere andere, die so eine Fantasie haben, spannende Geschichten zu schreiben.

Als langjähriger Mordermittler: glauben Sie, dass Sie den perfekten Mord begehen könnten?

Nein, das ist immer von Zufälligkeiten abhängig, die man nicht beeinflussen kann. Es kann ein sehr wenig geplanter Mord zum perfekten werden und ein hochorganisierter kann an einem Zufall scheitern.