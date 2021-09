Mädchenmorde: Jagd auf die “Bestie von Favoriten“

Der Fall Schriefl

Am 26. Oktober 1988 wird die 20-jährige Alexandra Schriefl, eine lebenslustige Verkäuferin, in der Himberger Straße vergewaltigt und ermordet. Sie war zuvor in einer Diskothek, in der sich viele Besucher aufgehalten hatten. Ihr Freund wollte sie abholen, stand aber längere Zeit an einem Bahnschranken. Schriefls Leiche wird am nächsten Tag gefunden.

Der Fall Beranek

Nur knapp dreieinhalb Monate später, am 3. Februar 1989, der zweite Fall. Die zehnjährige Christina wird in der Per-Albin-Hansson-Siedlung gefunden, auch sie wurde sexuell missbraucht und erdrosselt. Der Tatort ist nur rund 100 Meter entfernt von jenem im Fall Alexandra Schriefl.

Der Fall Strau

Am 22. Dezember 1990 stirbt die achtjährige Nicole Strau, nachdem sie Weihnachtsgeschenke bei ihrer Tante abgeholt hat. Der Täter erschlug sie mit einem Ast und wollte die Leiche des Mädchens unter Laub im Laaer Wald verstecken. Das Mädchen wurde mit seinen eigenen Schuhbändern erdrosselt.

Schlampereien

Im Fall Schriefl sichert die Gerichtsmedizin eine verschmutzte Spur und ermittelt auf dieser Basis eine falsche Blutgruppe des Täters. Bei Strau wird vergessen, den einzigen Verdächtigen, der keine DNA-Probe abgegeben hat, zu suchen. Wie sich später herausstellen wird, handelt es sich dabei tatsächlich um den Täter.