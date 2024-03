Favoriten: Wie gefährlich ist der angebliche Problembezirk?

Bisher gibt es jedenfalls valide Kriminalitätszahlen auf Bezirksebene nur bis zum Jahr 2021. Das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) analysierte 2017 die Sicherheitslage in den einzelnen Wiener Bezirken. Aktuellere Untersuchungen gibt es nicht, allerdings gibt es keine Hinweise, dass sich das Geschehen seither stark verändert hat. Die Kriminalität in ganz Österreich ist rückläufig, in Wien sogar etwas mehr als im Landesschnitt.

City oder Mariahilf gefährlicher

Die harte Währung ist dabei die so genannte Häufigkeitszahl. Diese gibt die Zahl der Verbrechen pro 100.000 Bewohnern an. Der mit Abstand gefährlichste Bezirk ist demnach die Innere Stadt, die die rund dreifache Kriminalitätsbelastung wie andere Bezirke hat. Der Grund dafür sind viele Touristen und Nachtschwärmer bei vergleichsweise wenig Bevölkerung.

Doch auch ohne die City ist Favoriten nicht der gefährlichste Bezirk als der er nun dargestellt wird. Bezogen auf die Bevölkerung liegt hier Mariahilf (Häufigkeitszahl 825) stabil vorne, gefolgt vom Alsergrund (763). Favoriten liegt hier auf Platz 5 mit einer Häufigkeitszahl von 585, etwas vor Rudolfsheim-Fünfhaus (575). Doch selbst gutbürgerliche Bezirke wie Wieden (569) oder der Botschaftsbezirk Landstraße (566) sind nicht so viel besser.

In der Öffentlichkeit präsent sind vor allem die absoluten Zahlen, bei denen Favoriten tatsächlich schlecht liegt. "Solche Darstellungen finden sich gelegentlich in den Chronikseiten von Boulevardzeitungen. Für sich genommen sind sie wenig aussagekräftig: Die Verteilung der absoluten Zahlen an angezeigten Straftaten spiegelt immer auch die Größe der jeweiligen Bezirksbevölkerung wider. So wird etwa am häufigsten Favoriten als Tatort registriert. In diesem Bezirk wohnen jedoch auch am meisten Menschen", urteilt das IRKS in seiner Analyse.