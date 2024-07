Arzttermine sollen österreichweit über die Hotline 1450 laufen

Ebenfalls am Fahrplan: Die Einbindung sämtlicher Befunde und Bilder in die Gesundheitsakte ELGA samt eigener App.

Finanziert wird all das mit jährlich 51 Millionen Euro aus der jüngsten Gesundheitsreform.

Bund, Länder und Sozialversicherung haben ihre Schwerpunkte für die Digitalisierung des Gesundheitswesens präsentiert. Ab 2026 sollen Arzttermine über die Hotline 1450 flächendeckend gebucht werden können, auch Videokonsultationen will man dann breit verfügbar machen.

Die Prioritäten für den Ausbau wurden in der "e-Health-Strategie Österreich" erstmals von allen drei Playern gemeinsam erarbeitet und bis 2030 festgelegt.

Gearbeitet werde gemeinsam und grenzüberschreitend nach dem Leitsatz "digital vor ambulant vor stationär", führte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Pressekonferenz in Wien aus: "Das sind Weichenstellungen, um die uns andere Länder in Europa durchaus beneiden."

ELGA wird wichtiger

Zentrale Infrastruktur für all das wird die bereits bestehende ELGA, die in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden soll. Medikamente, Vorerkrankungen und Laborbefunde sollen übersichtlich und möglichst vollständig abrufbar sein. Auch die Rettung und die Mitarbeiter von 1450 - das Service wird deutlich ausgebaut - können künftig für die Patienten in die Daten Einblick nehmen. Die Möglichkeit zum Opt-out bleibt dabei bestehen.

Menschen mit chronischen Erkrankungen sollen ab kommendem Jahr Gesundheits-Apps verschrieben bekommen können, die etwa Diabetes-Patienten bei der Ernährung helfen. Ähnliches soll beispielsweise auch bei Migräne oder bei der Nikotin-Entwöhnung kommen.

Wichtig laut Rauch: "Es muss den Patientinnen und Patienten nützen", und Datensicherheit habe oberste Priorität. Wie bisher würden bereits vorhandene Datenbestände nur verknüpft und zugänglich gemacht. Keineswegs werde aber irgendwo ein zentraler "Datensilo" geschaffen, versuchte er Befürchtungen auszuräumen.