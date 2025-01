Wiener Regierungsklausur: Welche Schwerpunkte SPÖ und Neos setzen wollen

Die Regierungsklausur selbst hat aber einen ganz anderen Fokus: Der Titel lautet „Wien sorgt vor. Beste Gesundheitsversorgung für alle“. Am Freitag um 14 Uhr werden Ludwig, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) vor die Medien treten.

Spannende Rolle Wiederkehrs

Spannend wird die Rolle Wiederkehrs sein - zuständig sind die Neos für Bildung und Integration, sie sind also nur am Rande mit der Gesundheit befasst. Ob er eigene Akzente setzen wird, drang am Donnerstag noch nicht nach außen.

Die Regierungsklausur findet übrigens in der Klinik Floridsdorf statt, früher bekannt als Krankenhaus Nord. Angesichts der aktuellen Entwicklungen, kann man sich die zynische Bemerkung, dass der dortige Energiering wirken möge, kaum verkneifen.