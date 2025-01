Was Blau-Schwarz für die SPÖ-Landeschefs Doskozil und Ludwig bedeutet

In den Bundesländern stehen heuer einige Wahlen an. Aufgrund der Entwicklungen im Bund, insbesondere des Regierungsbildungsauftrags an FPÖ-Chef Herbert Kickl, dürfte sich auch auf kommunaler Ebene eine neue Dynamik ergeben.

Für Landtagswahlen in Burgenland (19. Jänner) und Wien (voraussichtlich im Herbst) und die Gemeinderatswahl in Niederösterreich (26. Jänner) haben sich die Vorzeichen nun geändert - wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, wie Politexperte Thomas Hofer im Gespräch mit dem KURIER erklärt.