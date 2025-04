Liveticker Wien-Wahl: Stresstest für Ludwig und Co.

Am symbolträchtigen Wiener Stephansplatz hat die FPÖ am Donnerstagabend ihren Wahlkampf vor der Gemeinderatswahl offiziell beendet. Bundesparteichef Herbert Kickl und Spitzenkandidat Dominik Nepp forderten in ihren Reden bei der Abschlusskundgebung die blauen Anhänger auf, der SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig bei der Wahl am Sonntag "einen Denkzettel" zu verpassen - für die "Geburtshilfe der Verlierer-Koalition" im Bund und alle "Sünden" in der Wiener Gemeindepolitik.

Hunderte Anhänger der Blauen versammelten sich am späten Nachmittag an der Südseite des Stephansdoms vor der riesigen FPÖ-Bühne, auf der die John-Otti-Band in großer Lautstärke für Stimmung sorgte. Nepp geißelte einmal mehr "das unfaire System" in Wien mit "700 Asylmillionen allein im Bereich der Mindestsicherung".