Ergebnisse Wien-Wahl: SPÖ klar Erster, knappes Match um Platz 4

Kollegin Anna Perazzolo harrt bei der ÖVP in der Lichtenfelsgasse aus und hat mit ÖVP-Urgestein Ingrid Korosec gesprochen. "Ich bin sehr deprimiert, muss ich sagen. Weil wir einen guten Wahlkampf geführt haben. Aber bei so einem Ergebnis muss man das genau analysieren und alles hinterfragen. Da kann man nicht sagen, da war da ein kleiner Fehler und das hätte man anders machen können. Bei so einem Ergebnis muss man alles hinterfragen. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht bedeutet, dass wir nicht bereit sind, Koalitionsverhandlungen führen wollen, wenn der Herr Bürgermeister will", sagt Korosec. "Aber ich empfinde, dass man da sehr viel verändern muss bei so einem Ergebnis. Sehr rasch sind Maßnahmen zu setzen." Sie ist aber weiterhin der Meinung, dass Karl Mahrer der richtige Kandidat war. Aber das Ergebnis sei so deprimierend, dass durchaus auch personelle Veränderungen nötig seien.