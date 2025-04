Wien-Wahl: Warum die Verluste nicht schmerzen

Dass die FPÖ sehr stark zulegen wird, ist angesichts des Minus’ nach Ibiza 2020 kein Faktum, das der Arbeit der Bundesregierung angelastet werden kann. Dominik Nepp konnte mit seinen Freiheitlichen die 20-Prozent-Hürde nicht maßgeblich überspringen. Damit liegt er weit hinter so manch anderer FPÖ-Landespartei.

Was dieses Ergebnis für die kommende politische Arbeit bedeuten kann: Die Konfrontation zwischen Bund und Hauptstadt könnte schön langsam der Vergangenheit angehören. Man erinnere sich an das Jahr 2020, als Ballhausplatz und Rathaus sich fast täglich ein Scharmützel geliefert haben. Damals war Sebastian Kurz der türkise Kanzler, in Wien trat sein Finanzminister Gernot Blümel als ÖVP-Spitzenkandidat an. Der übersprang zwar die 20-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl, mitregieren mit der SPÖ-Mehrheit konnte oder wollte er dennoch nicht.