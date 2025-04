Analyse: Bürgermeister Michael Ludwig hat erneut alle Trümpfe in der Hand

Der Zusammenschluss aus KPÖ und Links verfehlte die 5-Prozent-Hürde knapp und wird nach derzeitigem Stand nicht in den Gemeinderat einziehen. Auch das Team HC Strache scheiterte an dieser Hürde – allerdings klarer mit nur 1,1 Prozent.

Das Match um den dritten Platz entschieden die Grünen mit 14,7 Prozent klar für sich. Die ÖVP blieb bei der ersten Hochrechnung hinter den Erwartungen zurück – mit 9,6 Prozent purzelten sie unter 10 Prozent. Etwas, das man im Vorfeld befürchtet hatte. Die Neos gewannen als kleiner Koalitionspartner an Prozentpunkten und lagen am Wahlabend gleichauf mit der ÖVP.

Neos mit Startvorteil

Damit hat Michael Ludwig das erreicht, was für ihn noch wichtiger war, als das Knacken des „4ers“ beim Wahlergebnis: Er kann aus dem Vollen schöpfen, was seine möglichen Koalitionspartner betrifft. Aufgrund der Wahlarithmetik brauchen die zwei Regierungsparteien nicht zwingend gemeinsam mehr als 50 Prozent der Stimmen – wichtig ist stattdessen die Mandatsmehrheit im Gemeinderat. Und diese geht sich für die SPÖ nach derzeitigem Stand mit allen Parteien – FPÖ, ÖVP, Grüne und Neos – aus. Dass es keine rot-blaue Koalition geben wird, hat Ludwig allerdings bereits im Vorfeld klargemacht. Bleiben also noch die drei anderen Parteien.

Gute Chancen haben jedenfalls die Neos. Die vergangenen fünf Jahre in der sogenannten Punschkrapfen-Koalition sind weitgehend friktionsfrei verlaufen. Beide Koalitionspartner haben stets die gute Zusammenarbeit gelobt. Ein Pluspunkt ist zudem, dass durch den Wechsel des ehemaligen Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr ins Bildungsministerium die Achse zum Bund sehr stark ist – und das bei einem Thema, das in den vergangenen Jahren für reichlich Streit zwischen Stadt und Ministerium geführt hat.