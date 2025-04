Warum die Wiener SPÖ am Wahlsonntag nicht feiern wird

Dies habe aber weniger damit zu tun, dass es nichts zu feiern gibt. Vielmehr sei das Gros der Funktionäre bis spät am Abend als Wahlbeisitzer in ihren Heimatbezirken im Einsatz, sagt eine Sprecherin.

Langer Auszähl-Abend

Der Hintergrund: Auch in der Bundeshauptstadt gilt mittlerweile die Regelung, dass fast alle Wahlkarten noch am Wahlabend ausgezählt werden müssen. Wobei damit erst nach Wahlschluss um 17 Uhr begonnen werden darf. Lediglich Briefwahlkarten, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntag eintreffen, werden dann am Montag ausgezählt. Das gilt auch für die Wahlkarten der EU-Bürger mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft, die an der Bezirksvertretungswahl teilnehmen.