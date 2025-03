Mega-Projekt für Wien: Jetzt präsentiert SPÖ-Bürgermeister Ludwig seine Pläne

Wie er das machen will, gab er am Dienstag bekannt. Hauptaugenmerk liegt beim Thema Gesundheit - ein Fokus, der sich schon seit Monaten abgezeichnet hatte, der KURIER berichtete.

Rund einen Monat vor der Wien-Wahl , die am 27. April über die Bühne gehen wird, feierte die Wiener SPÖ ihren Wahlkampfauftakt. Schon wenige Tage zuvor hatte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig angemerkt, dass man bei einer Wahl immer "bei Null" anfange und die Wienerinnen und Wiener erneut überzeugen müsse.

Status quo: Nur 57 gesunde Jahre in Österreich

Derzeit betrage die Anzahl an gesunden Lebensjahren in Österreich durchschnittlich 57 Jahre und damit um 15 Jahre weniger als in Schweden, erläuterte der Bürgermeister dke Ausgangslage. Die Folge: schlechtere Lebensqualität der Betroffenen, Belastungen für das Gesundheitssystem, mehr Frühpensionierungen und Krankenstände.

Um dem entgegenzuwirken soll herausgefunden werden, wie verschiedene Erkrankungen entstehen und wie diese zusammenhängen. Damit das gelingt, soll es im Zuge des "Vienna Prevention Projects" regelmäßige detaillierte Untersuchung einer repräsentativen Stichprobe der Wiener Bevölkerung geben.

Konkret sollen 20.000 Personen in das Projekt eingebunden werden.