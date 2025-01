29 neue Gesundheitszentren für Wien: Wie sie in der Stadt verteilt werden

Eigentlich ging es bei der Wiener Regierungsklausur am Freitag um die Gesundheitsversorgung der Stadt. Der Tag wurde aber gänzlich von dem vorgezogenen Wahltermin überschattet, den Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) wenige Stunden zuvor via Social Media verkündet hatte.

Vieles davon ist nicht neu, einzelne Projekte wurden bereits in der Vergangenheit präsentiert, dennoch zeigen die gesammelten Informationen ein spannendes Bild, was in Wien in den kommenden Jahren geplant ist. Die Offensive lässt man sich jedenfalls einiges kosten: „Alleine bis 2030 ist aus dem Wiener Stadthaushalt ein Investitionsbudget in Höhe von 3,3 Milliarden Euro vorgesehen“, erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Hinzu kämen Mittel aus dem Wiener Gesundheitsfonds. „Das ist das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Wiener Gesundheitsverbundes und zeigt, wie ernst wir diese Aufgabe nehmen.“ Spitäler unter Druck Dass Änderungen notwendig sind, wurde in den vergangenen Monaten mehr als augenscheinlich – das Spitalswesen ächzt unter den derzeitigen Bedingungen.

Da die niedergelassene kassenärztliche Versorgung in ganz Österreich „dramatisch zurückgeht“, wie Hacker sagt, kompensieren Patienten das, indem sie in die „öffentlichen Spitäler strömen, obwohl sie dort gar nicht hinmüssten “. Die hohe Zahl an Gastpatienten würde die Wartezeiten für Wienerinnen und Wiener verlängern und die unter Druck stehenden Spitäler noch weiter belasten. Laut MA 24 (Strategische Gesundheitsversorgung) waren 2023 rund ein Viertel (26 Prozent) Gastpatienten, in den Evangelischen Krankenhäusern Wiens liegt der Wert sogar bei 44 Prozent. Drei Säulen Um diesen Entwicklungen Sorge zu tragen, will man auf drei Säulen setzen: die Modernisierung der Wiener Spitäler, den Ausbau der Ausbildungsplätze für Gesundheitsberufe und den Ausbau der regionalen Gesundheitszentren. Bis 2030 sollen mindestens 29 zusätzliche solcher regionalen Gesundheitszentren entstehen (siehe Grafiken unten), derzeit gibt es davon 55.

© Tichy/Stadt Wien In der Gesundheitsregion Süd werden 14 neue Zentren entstehen.

Der Schwerpunkt liegt dabei bei Primärversorgungseinheiten (PVE). In solchen PVEs arbeiten Teams bestehend Allgemeinmedizinern, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern und Personen anderer Gesundheits- und Sozialberufen zusammen. Das soll eine niederschwellige und wohnortnahe Versorgung gewährleisten und vor allem auch Spitalsambulanzen entlasten, weil sie als Erstanlaufstelle dienen. Geplant sind auch Standorte mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendheilkunde, Diabetes- und Wundheilzentren und der Aufbau eines Schmerzzentren-Netzwerks . Zudem sind jeweils ein Zentrum für bei Kinder- und Jugendpsychiatrie und Frauenheilkunde geplant, deren Standorte aber noch nicht feststehen.

© Tichy/Stadt Wien In Der Gesundheitsregion West sind 9 neue Zentren geplant.

Die Stadt wird in diesen Ausbau im laufenden Jahr 40 Millionen Euro investieren. Dass alle Spitäler des Wiener Gesundheitsverbunds bis 2040 komplett modernisiert werden, wurde bereits 2022 im Gemeinderat beschlossen - und das sogar einstimmig. Neubau und die Sanierung der Unfallchirurgie der Klinik Ottakring startete etwa im November 2024. Ab 2026 soll der Betrieb der Ambulanz, Intensivstation und Bettenstation im neuen, dreistöckigen Holzgebäude möglich sein. Bis 2033 soll der Modernisierungsprozess abgeschlossen sein. Pflegekräfte ausbilden Ein großer Fokus wird auch darauf gelegt, den Personalmangel einzudämmen. Bis 2030 braucht Wien schließlich rund 9.000 Pflegekräfte, um Pensionierungen und die älter werdende Gesellschaft zu kompensieren.

© Tichy/Stadt Wien In Nord-Ost sind 4 neue Zentren geplant. Bei zwei weiteren Ärztezentrum sind noch keine Standorte fixiert.