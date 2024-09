Wiener Spitäler lehnen immer häufiger "Gastpatienten" ab

Menschen, die in Wien arbeiten, aber nicht ihren Hauptwohnsitz haben, werden immer häufiger in Wiener Spitälern für Operationen abgelehnt, berichtete die Kronen Zeitung am Donnerstag. Ursache sind Obergrenzen für "Gastpatienten" in der Bundeshauptstadt, die u.a. dafür sorgen sollen, die Wartezeiten für die Wohnbevölkerung zu verkürzen. Denn diese habe keine Spitalsinfrastruktur in anderen Bundesländern, auf die sie großflächig ausweichen könne, hieß es auf APA-Anfrage.

"In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Patienten aus anderen Bundesländern in den Wiener Spitälern stark gestiegen", zitierte die Krone Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). "Die Kosten dafür muss Wien stemmen. Es kann auch nicht sein, dass Wiener auf dringend benötigte Operationen ewig warten müssen, weil auf den Wartelisten 20, 30 oder sogar 40 Prozent Gastpatienten stehen." Hacker spricht von Mehrkosten von über einer Milliarde Euro pro Jahr. Zudem warte man auf einzelne OP-Termine mitunter doppelt so lang wie unbedingt nötig.