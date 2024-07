Gewalt gegen Spitalsmitarbeiter: "Nicht die helfende Hand beißen"

Hinweis in der Wiener Klinik Ottakring

Seit Jahren sieht sich Gesundheitspersonal in und außerhalb der Spitäler mit massiven Ausbrüchen an Drohungen, Aggression und auch tätlicher Gewalt konfrontiert. Nicht vergessen ist etwa der Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die vor genau zwei Jahren Suizid begangen hat. Davor war sie über Monate hinweg massiv von Impfgegnern und Corona-Leugnern angefeindet worden – bis hin zu Morddrohungen.

Zunehmend stärkeren Anfeindungen ausgesetzt sind auch Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Zuletzt schilderte etwa eine Wiener Gynäkologin im Falter, wie sie von Abtreibungsgegnern im Internet mit Namen und Foto öffentlich verunglimpft wird. Vorfälle wie dieser haben zuletzt die Grünen veranlasst, Schutzzonen vor Einrichtungen zu fordern, die Schwangerschaftsabbrüchen durchführen.

Polizei ständig im Spital

„Mittlerweile ist mindestens zwei Mal pro Woche die Polizei bei uns vor Ort“, lautet der ernüchternde Befund eines Wiener Spitalsarztes gegenüber dem KURIER, der von immer fordernden, aggressiveren Patienten und Angehörigen spricht.

Was ebenfalls immer wieder aus Spitalskreisen geschildert wird, sind Konflikte, die sich mit Patienten aus dem Migranten-Milieu ergeben. Probleme treten unter anderem dann zwischen Arzt und Patient auf, wenn beispielsweise muslimische Frauen sich nicht von einem männlichen Arzt untersuchen lassen wollen oder aber umgekehrt, muslimische Männer sich ausbedingen, nicht von einer Ärztin behandelt zu werden.

Personalmangel führt zu Aggressionen

Die Hotspots für Aggressivität und Gewalt in den Krankenhäusern seien die Ambulanzen auf den Unfall- und Gynäkologie-Abteilungen, sagt Natalja Haninger-Vacariu, die für die Spitalsärzte zuständige Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, zum KURIER. Sie macht vor allem die angespannte Personalsituation für die gereizte Stimmung verantwortlich: „Seit der Pandemie sind die Übergriffe häufiger geworden, weil es zu einer starken Abwanderung bei Ärzten und Pflegekräften gekommen ist. Dadurch verlängern sich die Wartezeiten in den Ambulanzen.“ Die Folge ist eine aufgeheizte Stimmung, die immer öfter überkocht und sich auf das Personal entlädt.

Darüber hinaus habe sich in den vergangenen Jahren eine negative Grundstimmung gegen Mediziner entwickelt. Begonnen habe dies mit der Pandemie, in der Mediziner massiven Angriffen ausgesetzt waren. „Als ob sie für Corona verantwortlich gewesen seien“, sagt Haninger-Vacariu. Dabei seien es sie gewesen, die sich um die Covid-Patienten gekümmert hätten. Viele Ärzte seien zudem selbst krank ausgefallen, was das System nur noch weiter belastet habe.