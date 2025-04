„Michael Ludwig war für fast jeden zweiten SPÖ-Wähler ein wichtiges Wahlmotiv“, sagt Meinungsforscher Peter Hajek. Für 30 Prozent der freiheitlichen Wähler war deren Spitzenkandidat Dominik Nepp der Grund, für die Blauen zu stimmen.

Nur halb so viele – 15 Prozent der ÖVP-Wählerschaft – nennen den türkisen Spitzenkandidaten Karl Mahrer als das entscheidende Kriterium für die eigene Wahl-Entscheidung. In Relation noch weniger wahlentscheidend waren die grüne Spitzenkandidaten Judith Pühringer (10 Prozent) sowie jene der KPÖ (Barbara Urbanic; 10 Prozent) und der Neos (Bettina Emmerling; fünf Prozent). Emmerling hatte es, wie Meinungsforscher Hajek ausführt, nach dem Wechsel von Christoph Wiederkehr in die Bundesregierung (er war Vizebürgermeister und Spitzenkandidat und ist jetzt Bildungsminister) „am schwersten“.