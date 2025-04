Analyse: Strache ist erneut gescheitert, die KPÖ bleibt außen vor

„Das ist eine deutliche Verbesserung“, freute sich Barbara Urbanic, Spitzenkandidatin des Bündnisses zunächst, bevor die Chance auf Gemeinderatsmandate dahin war. Bei der Verbesserung bleibt es trotzdem.

Urbanic hatte sich bei der Stimmabgabe „durchaus optimistisch“ gezeigt, dass diesmal ein Einzug in den Wiener Gemeinderat gelingen kann. Auch in den Bezirken erwartete sie einen Zuwachs an Mandaten, aktuell sind es 23 in 15 Bezirken.

Christian Willim