Analyse des Wahlergebnisses: Die FPÖ „ist zurück“, bleibt aber hinter den Umfragen

Nicht sehr kreativ, dafür umso lauter jubelte die Wiener FPÖ am Sonntag bei ihrer Wahlfeier in der Wiener Innenstadt. „Dominik, Dominik, Dominik“-Sprechchöre hallten immer wieder durch die Lichtenfelsgasse und ersetzten die mittlerweile traditionellen „Österreich“- und „Herbert“-Jubelrufe. 20,5 Prozent erzielten die Blauen – laut erster Hochrechnung – und damit ein Plus von 13,4 Prozentpunkten.

„Wir sind zurück“, kommentierte Europaparlamentarierin Petra Steger, die selbst Spitzenkandidatin in Meidling war, das fette Plus.