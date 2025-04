Wiener ÖVP: Mahrer-Rücktritt fix, zwei Bezirkschefs wollen nachfolgen

Die Wiener ÖVP hat am Wahlabend am Sonntag schmerzliche Verluste hinnehmen müssen, sie hat sich mehr als halbiert, ist unter die 10-Prozent-Marke abgestürzt. Die Türkisen haben weniger Stimmen bekommen als die Neos. Und es gibt sogar Bezirke, in denen die KPÖ mehr Wählerinnen und Wähler begeistern konnte als die Stadttürkisen.

Es ist also nicht verwunderlich, dass gleich die Personaldebatte innerhalb der Partei hochgekocht ist. Parteichef Karl Mahrer tritt zurück, wie er dem KURIER sagte.