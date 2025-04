Döbling: Viel mehr als nur ein Nobelbezirk

Die Daten der aktuellesten Modal Split Erhebung zeigen: Das mit 34 Prozent meist genutzte Verkehrsmittel der Wiener und Wienerinnen sind die Öffis, sie bilden das Rückgrat des Wiener Mobilitätssystem.

Im „Trend“ ist weiterhin das Zu-Fuß-Gehen: 30 Prozent aller Wege werden zu Fuß zurückgelegt, noch immer liegt dieser Wert über dem Anteil aus Zeiten vor Corona und damit auf einem hohen Niveau. Noch nie seit der ersten Erhebung des Modal Split im Jahr 1993 wurde ein so geringer Anteil an PKW-Nutzung in Wien gemessen. Nur mehr 25 Prozent aller täglichen Wege werden mit dem PKW zurückgelegt.