Demo gegen Radweg in Döbling: Wo Autofahrer andere Autofahrer beschimpfen

Anders sieht man das im Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die alternative Routenführung sei eingehend geprüft worden, der Radweg in der Krottenbachstraße biete aber „wesentlich mehr Sicherheit als eine Fahrradstraße in der Hutweidengasse“. Deutlich mehr Parkplätze gehen dabei ebenfalls nicht verloren: Wären es in der Hutweidengasse minus 82, seien es in der Krottenbachstraße minus 92 Parkplätze, wurde bereits 2023 erklärt. Zudem spare der Bezirk Geld, denn den in Bau befindlichen Radweg zahlt die Stadt.

"Geht’s etwas Hackeln ihr Scheißkinder"

Und trotzdem: Die Diskussionen rund um die Krottenbachstraße bleiben hitzig. Zur Demo hat sich am Dienstag nämlich auch eine Gegendemo von Fahrradfahrern gesellt. Teils lautstark diskutierten die Parteien über denFahrradabschnitt. Argumente und Statistiken wurden umhergeschmissen. Und während die Fahrradfahrer der Gegenseite symbolisch Klebstoff angeboten haben, mischte sich auch ein Autofahrer aus seinem Wagen aus ein: „Geht’s etwas Hackeln ihr Scheißkinder.“ Dass hier für Autoparkplätze demonstriert wird, dürfte ihm entgangen sein.