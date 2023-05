Krottenbachstraße erhält doch einen durchgehenden Radweg

Die Stadt ließ nun beide Varianten prüfen - mit eindeutigem Ergebnis: Ein baulich getrennter Zweirichtungsradweg in der Krottenbachstraße biete nicht nur den Vorteil der direkten Routenführung, sondern auch "wesentlich mehr Sicherheit" als eine Fahrradstraße in der Hutweidengasse. Eine solche Fahrradstraße war von SPÖ, Grünen und Neos aus Sicherheitsgründen als Minimallösung gefordert worden, sollte sich Sima gegen die Führung durch die Krottenbachstraße entscheiden.

Ein Umbau der Hutweidengasse zur Fahrradstraße mit annähernd ähnlichem Sicherheitsniveau (Gehsteigvorziehungen an allen Kreuzungen etc.) wäre außerdem mit erheblichem, auch finanziellem, Aufwand verbunden. Dieser müsste jedoch vom Bezirk getragen werden, da sich die Hutweidengasse nicht im Hauptradverkehrsnetz befindet, wie der KURIER bereits im Dezember berichtete.

Kein Unterschied bei Parkplatzbilanz

Die Stellplatzbilanz - ÖVP und FPÖ beklagten schon im Vorfeld das Wegfallen von Parkplätzen - ist bei beiden Varianten annähernd dieselbe, ergab die Prüfung des Magistrats: minus 82 in der Hutweidengasse gegenüber minus 92 in der Krottenbachstraße. In Summe dürfte die Entscheidung also eindeutig ausgefallen sein, für die Variante durch die Hutweidengasse scheint in der Bewertung der Beamtenschaft nichts gesprochen zu haben.