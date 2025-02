Wiener Innenstadt: Ein Bezirk, vier Probleme

Wie auch in vielen anderen Städten der Welt zu sehen, hat sich die City über die vergangenen Jahrzehnte stark verändert. War die Kärntnerstraße nach dem Krieg noch ein Anziehungspunkt für Prostituierte, die (wie auch am Graben) offen ihre Dienste aboten, erlebte sie durch den Umbau zur damals heftig umstrittenen Fußgängerzone in den 60ern eine gewaltige Aufwertung.

Von Wiener Spezialitäten bis zu teuren Flugtickets waren hier vor allem hochpreisige Waren zu kaufen, dazu traten Werkelmann-Spieler in der Fußgängerzone auf. Jedes Unternehmen wollte hier einen Flagshipstore haben, wie man heute sagen würde. Legendär war hier auch der KURIER-Corner oder die legendäre Filiale der Fluggesellschaft Air France.

Als 1978 die U1 vom Stephansplatz zum Reumannplatz eröffnet wurde, fürchteten die feinen Innenstadtbewohner, von den Favoritner Proleten überrannt zu werden. Dennoch blühte die City weiter auf, obwohl an Sonn- und Feiertagen praktisch kein Speiselokal (außer einem Chinesen) offen hatte. Auch dass es in den 90ern mehrere Mafiamorde in der City gab, änderte nichts an der Transformation - große internationale Modeketten von Benetton bis H&M übernahmen nach und nach die besten Standorte einstiger Wiener Traditionsbetriebe.