Radikale Wende: Wien möchte 200.000 Autos loswerden

Bei Befragungen von Anrainern zu verkehrsberuhigten Zonen liegt die Zustimmung jedesmal bei 60 bis 90 Prozent. Die Gegner sind stets in der Minderheit, sie machen ihrem Ärger vor allem in den Sozialen Medien Luft, lediglich beim geplanten Umbau der Mühlgasse in Wieden gibt es eine offizielle Petition dagegen.

Am anderen Ende des Bezirks zeigen sich hingegen die Mühen der Ebene. Die Wiedner Hauptstraße wird von einer von der Mehrheit gut angenommen, es gibt Bäume, Radwege in beiden Richtungen und mehr Sicherheit für Fußgänger bei der Straßenquerung. Doch die Idylle endet an der Bezirksgrenze, der Teil der Durchzugsstraße in Margareten bleibt grau. Und in Wieden wird bereits über einen neuerlichen Umbau der Hauptstraße diskutiert, weil offenbar vergessen wurde, auch den Gehsteig klimafit zu gestalten.