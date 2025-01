GIB 8 RUDI 1 WILL 6 - das Wunschkennzeichen wird 35

Als am 2. Oktober 1989 die Registrierung startete, drängten sich vor den Kfz-Zulassungsstellen der Bezirkshauptmannschaften und Verkehrsämter die Menschenmassen. Jeder wollte seine ganz persönliche Nummerntafel bestellen. Ab Anfang 1990 prägten dann MAUSI 1 und Co erstmals das heimische Straßenbild.

Hitler, Wehrmacht, Konzentrationslager oder SS

Immer wieder für Aufsehen sorgten auch Taferln mit NS-Bezug, denn anfänglich hatten die Bestimmungen noch Lücken - bei W-EHRM 8 war die Behörde machtlos, auch gab es oft Diskussionen mit den Lenkern. So wollte jemand W–NSDAP 1 als Kennzeichen haben. „Ich habe dem Mann erklärt, dass er sich damit der Wiederbetätigung schuldig machen würde. Der Pkw-Besitzer hat mir erklärt, das seien die Anfangsbuchstaben seiner besten Freunde“, berichtete ein Mitarbeiter vom Wiener Verkehrsamt. Die Tafel wurde dennoch nicht ausgeliefert.

Doch immer wieder rutschte auch etwas durch, in der Steiermark waren zeitweise SS 1 oder KZ 88 unterwegs, in Kufstein KU-KLUX 1. In Tirol wurde sogar irrtümlich serienmäßig das verbotene Kürzel HH (Heil Hitler) verteilt., was zu Diskussionen im Landtag führte.

Doch mittlerweile wurde da Gesetz zweimal - in den Jahren 2015 und 2024 - nachgeschärft, zahlreiche nationalsozialistische Codes wurden ebenso verboten wie Bezüge zum Islamischen Staat. Regelungen wie in Deutschland, wo auch Hinweise auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verboten wurden, gibt es hierzulande nicht.