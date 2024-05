Tauerntunnel-Inferno mit 12 Toten: "Vieles wurde verschwiegen"

Gefährliche Baustelle in der Kurve

Der Wahnsinn begann schon damit, dass eine einspurige Baustelle in der Röhre mit Gegenverkehr genehmigt worden war. Ein 27-jähriger Oberösterreicher hatte in den 22 Stunden vor dem Unglück nicht einmal fünf Stunden geschlafen und fuhr gegen 4.55 Uhr auf die in einer unübersichtlichen Kurve vor der Baustellen-Ampel stehende Fahrzeugkolonne auf. Sechs Menschen waren sofort tot, der mit 24.000 Spraydosen beladene Lkw ging in Flammen auf.

Während rund 60 Autofahrer aus dem Tunnel flüchteten, blieben andere wohl zu lange in ihren Fahrzeugen sitzen, was sechs weitere Opfer forderte. Die ersten Feuerwehrautos fuhren irrtümlich zu einer Pizzeria namens „Tunnel“. Das notwendige Spezialgerät fehlte und musste aus Linz gebracht werden.