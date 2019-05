Inferno im Tunnel: "Wer im Auto bleibt, der stirbt"

List weiß um die Sperrigkeit des Themas und hat in weiser Voraussicht Ansichtsmaterial zusammengestellt. „Die wichtigste Sicherheitsmaßnahme war die Zweiröhrigkeit, damit wir keine Gegenverkehrstunnel mehr haben. Damit verbunden gibt es mehr Flucht- und bessere Rettungswege.“ Außerdem: Pannen- und Abstellnischen. Hellere LED-Beleuchtung. Thermoscanner für heiße Lkw. Kürzere Abstände der Hydranten, verdichtete Notrufeinrichtungen, Brandschutzelemente, Entwässerung, Videoüberwachung und Überwachungszentralen, die rund um die Uhr aktiv sind.

Das Herzstück sind die modernen Lüftungsanlagen. Davon gibt es zwei Arten. Jene, die die Luft nach oben absaugen, wie etwa im Gleinalmtunnel. Oder sogenannte Längslüftungssysteme, die den Rauch in die Fahrtrichtung wegblasen. „In den letzten sieben Monaten gab es in Österreich vier schwere Tunnelbrände, wo nichts passiert ist. Daran sieht man, dass die Maßnahmen greifen. Die Menschen schaffen es, in eine sichere Zone zu flüchten.“ Es gebe immer weniger Tote.