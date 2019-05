Brand im Tauerntunnel: „Es war wie in der Hölle“

Schwierige Vorbereitungen

Am Tunnelportal ließ er zahlreiche Belüftungsaggregate aufstellen. „Dadurch ist der Eingang frei geworden. Wir haben gesagt, gehen wir so weit hinein, wie es geht. Beim ersten Mal sind wir nicht weit gekommen, vielleicht 300 Meter“, erinnert sich der Einsatzleiter. Der Brand befand sich weitere 500 Meter im Tunnelinneren. Die Feuerwehrleute sahen aber, dass Teile der Zwischendecke herunterstürzten.

Es brauchte also Stützmaterial um zum Brand vorzudringen. Die Vorbereitungen verschlangen am meisten Zeit. „Um sechs Uhr am Abend haben wir mit dem Stützen angefangen. Um elf Uhr waren wir so weit vorne, dass wir gesehen haben, dass wir löschen können“, erzählt Unterkofler. Den Einsatzkräften bot sich ein verheerendes Bild. „Ausgeschaut hat es wie in der Hölle. Vorne hell und hinten dunkel“, sagt der 74-Jährige.