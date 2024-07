Als sich Wien für die Olympischen Sommerspiele bewarb

Rudern auf der Alten Donau, Schießstände in Simmering und das Olympische Dorf im Böhmischen Prater - so stellte sich Wien die Olympischen Spiele 1964 vor. Die entsprechende Bewerbung war sechs Jahre davor von Bürgermeister Franz Jonas per einseitigem Brief abgegeben worden.

Es war das Ende der 50-er-Jahre und Österreich wollte sich nach dem Staatsvertrag als Opfer-Land präsentieren, dass nun aufblüht und zurück in die Weltgemeinschaft möchte. 1964 sollte die Internationale Gartenschau im Donaupark stattfinden, gleichzeitig Olympische Spiele im winterlichen Innsbruck und im sommerlichen Wien. Während die ersten zwei Anträge erfolgreich waren, erhielt Wien nur die drittmeisten Stimmen.