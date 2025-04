Analyse: Das doppelte Desaster der Wiener Türkisen

Der Optimismus war am Abend weg

Vom „unheimlich guten Gefühl“, das Mahrer am Sonntag bei seiner Stimmabgabe in der Landstraße noch hatte, ist nichts übrig geblieben. Die massiven Stimmenverluste führte man bei der ÖVP übrigens auf die Bundespolitik und die schwierige Regierungsbildung zurück. Aber auch auf Wien-Ebene war es für die Volkspartei in letzter Zeit schwierig. Für Mahrer, der die Landespartei 2021 übernommen hat, ist Wien ein hartes Pflaster. Nicht nur wegen der SPÖ-Vorherrschaft. Sondern auch, weil er von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Wienwert wegen Untreue angeklagt ist. Jetzt will er „in den Gremien“ das Wahl-Ergebnis analysieren.

Es könnte seine letzte Tat als Wiener VP-Chef sein.