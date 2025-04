Die SPÖ-Strategie ist aufgegangen

Jetzt hat der Bürgermeister gleich drei mögliche Koalitionspartner

Ludwig ist es nie nur um sein eigenes Wahlergebnis gegangen. In vielen Interviews hat er auffallend nachdrücklich betont, dass sich Zweierkoalitionen ausgehen müssen – und zwar abseits der FPÖ. Der Bürgermeister gilt als scharfer Kritiker der Blauen, der sich gerne als Bollwerk gegen Rechts inszeniert, und will möglichst viele Optionen haben, diese in ihre Schranken zu weisen.

Jetzt hat er gleich drei mögliche Koalitionspartner mit einer stabilen Mehrheit. Im Vorfeld soll Ludwig sogar vorausschauend angefragt haben, ob die anderen Parteien eh gut genug aufgestellt sind für den früheren Wahltermin. Die Konsequenz: Ludwig hat die beste Verhandlungsposition und kann eine Regierung nach seinen Wünschen gestalten.