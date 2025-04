Wien nach der Wahl: Türkiser Schleudersitz und rote Spekulationen

Die Vertrauten rund um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck wollen Mahrer schon länger austauschen und wittern jetzt Morgenluft. Im Dunstkreis wird vor allem Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch als möglicher Nachfolger genannt. Ein anderer ÖVP-Flügel macht sich für Nico Marchetti , derzeitiger Generalsekretär im Bund, stark. Er hat sich seine politischen Sporen in Favoriten verdient.

Gegen Marchetti spricht, dass er sein Amt im Bund erst vor Kurzem angetreten hat, der Wechsel käme sehr rasch. Resch wiederum hat einen vergleichsweise bequemen Job als Bezirkschef. Ob ihn der Schleudersitz in der türkisen Landespartei wirklich reizt? Das hängt wohl auch davon ab, ob die ÖVP in ernsthafte Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ eintreten kann.

Dass Mahrer beim Parteipräsidium am Montag im Amt bestätigt wird, darf bezweifelt werden. Mit ihm würde sich wohl auch Landesgeschäftsführer Peter Sverak , der für den Wahlkampf verantwortlich war, zurückziehen. Schon am Sonntagabend forderte der ÖVP-nahe Berater Wolfgang Rosam Mahrer zum Rücktritt auf: Das Ergebnis sei „eine Schande ersten Grades“.

Übrigens: Ob eine rot-türkise Koalition überhaupt im Sinne von Walter Ruck wäre, ist unklar. Er ist politisch und privat eng mit Ludwig befreundet – und macht seinen Einfluss auch so (also auf inoffiziellen Wegen) geltend. Und das, ohne sich mühsam mit der eigenen Partei abstimmen zu müssen.

Die SPÖ steht ebenfalls vor Veränderungen

Auch bei der SPÖ ist einiges im Umbruch. Landtagspräsident Ernst Woller geht in Pension. Es gab Gerüchte, dass ihm Verkehrsstadträtin Ulli Sima nachfolgen könnte. Ihr könnte das Amt aber zu wenig offensiv sein. Dass die längstdienende Stadträtin in der nächsten Periode also wieder mit mehr statt weniger Macht dasteht als zuvor, ist denkbar. Sie könnte etwa auch die Agenden von Finanzstadtrat Peter Hanke übernehmen, der seit Kurzem Minister ist.