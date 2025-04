Reportage: Pinker Jubel nach einer Zitterpartie

Tosender Applaus und Jubelrufe ertönten im Wiener Prater, wo sich die Neos am Sonntag im Mirage zusammengefunden hatten, als der pinke Balken am Bildschirm aufleuchtete. 8,5 Prozent wurde den Neos bei der Trendprognose um 17 Uhr ausgewiesen – ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zum Wahlergebnis 2020 und das bisher beste Resultat der Pinken in Wien.

Kurz zuvor war jedoch ein Raunen durch den Raum gegangen, als das mögliche Ergebnis des roten Koalitionspartners zu sehen war. Die SPÖ hätte laut erster Prognose nicht nur schmerzlich Stimmenanteile verloren, sondern auch Mandate. Eine gemeinsame Mehrheit war vorübergehend verloren und damit die Fortsetzung der „Punschkrapfen“-Koalition in Gefahr.