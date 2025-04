Grün statt Grau: Wie Penzing renaturiert werden soll

„Renaturierung heißt, dass man möglichst viel Beton wegkriegt und die Landschaft wiederherstellt, so wie sie vorher war“, erklärt Penzinger Bezirkschefin Michaela Schüchner (SPÖ) bei einem Lokalaugenschein auf der Höhe des Hackinger Stegs . Hier treffen sozusagen zwei Welten aufeinander, eine Schnittstelle zwischen Wiese und Beton. Konkret gemeint ist damit der bereits renaturierte Abschnitt des Wienflusses und jener, der es künftig noch werden soll. Im letzten Jahrzehnt wurde der Wienfluss in Abschnitten rückbegrünt.

„Man kann es beim Wienflussweg gut erkennen. Man hat versucht, den Fluss wieder in den Ursprung zurückzubringen. Das heißt, am Boden ist nichts betoniert, man sieht Steine und Wiese – wie ein Bach eben aussieht“, sagt Schüchner. Schaue man hingegen in die andere Richtung, ist noch alles betoniert.

Das soll sich bald ändern, denn die Rückbegrünung soll weitergehen. „Man versucht – das wird jetzt schon geplant– den Boden aufzubrechen und möglichst viel Grünland wieder herzustellen“, sagt die Bezirkschefin in Bezug auf das betonierte Flussbett. Auf einer Länge von 1,2 Kilometern soll der Fluss zwischen Brauhausbrücke und Zufferbrücke in den naturnahen Zustand zurückversetzt werden. Ursprünglich geplanter Start war für Herbst 2025 angesetzt, das Jahrtausendhochwasser im September 2024 wirkte sich jedoch auf die Planungsphase aus, so Schüchner.