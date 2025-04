Wien-Brigittenau: Ganz Wien in einem Bezirk

Der Geruch des luftig-duftigen Tandoori-Brots, das am Hannovermarkt im Minutentakt aus dem Ofen kommt, könnte einen in den Bann ziehen. Könnte. Nur wenige Stände weiter hängt ein ganzes Schaf am Haken. Dessen Anblick lässt selbst Nicht-Vegetarier schlucken. Spätestens die Marktschreier bringen einen aber auf andere Gedanken: „Billiger, billiger, billiger. Alles eine [sic] Euro“, brüllen sie in unnachahmlicher Tonlage.